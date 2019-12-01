تفاصيل مرعبة عن تعذيب متظاهرين عراقيين في مرقد الحكيم

01 ديسمبر 2019 - 02:18 م

تزامنًا مع الحراك في العراق، تداول مقطع فيديو لأحد المتظاهرين، الذين تم احتجازهم في سراديب مرقد رجل الدين الشيعي الراحل، محمد باقر الحكيم، في مدينة النجف بالعراق، وهو يكشف عن تعذيب من قبل عناصر إيرانية.

وخلال مقطع الفيديو، أوضح المتظاهر أنه تم حجز المتظاهرين في السراديب وتم تعذيبهم بالكهرباء.

كانت الاشتباكات تجددت، في وقت سابق أمس السبت، بين عدد من المتظاهرين في النجف، وميليشيا سرايا عاشوراء قرب مرقد الحكيم في النجف.

كما شهدت المدينة خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من المحتجين، بعد إحراق القنصلية الإيرانية.

في المقابل، دعا محافظ النجف شيوخ العشائر إلى التدخل وحقن دماء أبناء المدينة، وطالبت عشائر في النجف الحكومة بمحاسبة الفاسدين ومن أطلق عليهم بـ"قتلة أبنائهم" المتظاهرين وتقديمهم إلى العدالة.