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زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون

الحياة السياسية

مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية
مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية

علا خطاب

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قام السفير أبو بكر حفني محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية بزيارة إلى الكاميرون خلال الفترة 26-29 نوفمبر 2019، حيث أجرى خلالها عدة لقاءات ثنائية مع كبار مسئولي الحكومة الكاميرونية، على رأسهم سكرتير عام رئاسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونائب وزير الخارجية للعلاقات مع الدول الإسلامية، فضلاً عن وزيرة الدولة للغابات والحياة البرية الكاميرونية، وكذا ممثلي الجهات المعنية بمجال الأخشاب في الكاميرون.

وقد أكد السفير أبوبكر للجانب الكاميروني مساندة مصر لجهود الحكومة الكاميرونية لحل الأزمة الأنجلوفونية بشمال غرب وجنوب غرب البلاد، ودعمها للحوار الوطني الذي عقد في ياوندي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك تأسيساً على مبادئ الاتحاد الأفريقي بإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.

كما ألقى مساعد الوزير محاضرة في معهد الدراسات الدولية الكاميروني حول السياسة الخارجية المصرية في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي حضرها عدد كبير من طلبة المعهد، ومسئولي وزارة الخارجية الكاميرونية، فضلاً عن مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة في الكاميرون .


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