السفارة المصرية في السنغال تعزز الفرص التجارية بين البلدين

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية والمكتب التجاري المصري في داكار، زيارة لأعضائه إلى السنغال خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، ضمت مُمثلي شركات في مجالات الطاقة والإنشاءات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية والجرارات والمضخات والكابلات، وذلك للالتقاء بنظرائهم السنغاليين، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية القائمة بين قطاعي الأعمال في البلدين.

ونظمت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية في السنغال، حفل استقبال لأعضاء الوفد التجاري الاستثماري المصري، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الزراعة وعدد من رجال الأعمال السنغاليين. هذا، وكان قد اُفتُتِحَ لقاء الأعمال BtoB بين الجانبين المصري والسنغالي، والذي شهد إقبالاً لافتاً من قطاع الأعمال وممثلي كل من وزارة التجارة وغرفة التجارة السنغاليين، بما يعكس اهتمام الجانب السنغالي بالتعرف على فرص التعاون مع القطاع الخاص المصري، وكذا توافر الفرص الاستثمارية والتجارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.