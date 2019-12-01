أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

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متابعات - أمينة عبد العال

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أصدرت محكمة استئناف واسط حكمًا بالإعدام على الضابط طارق الجابري الذي تمت إدانته بقتل المتظاهرين، ليكون أول حكم من نوعه منذ الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ شهرين وقتل بها المئات، كما تم إصدار حكم علي الضابط عمر السعدون  بالسجن  7 سنوات.

في سياق متصل تجددت الاشتباكات في محافظة النجف بين ميليشيات مسلحة والمتظاهرين الذين يحاولون اقتحام مرقد محمد باقر الحكيم وتم استخدام الرصاص الحي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار اليوم أصدر مذكرات قبض بحق المعتدين على المتظاهرين في النجف.

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