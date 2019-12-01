» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن

01 ديسمبر 2019 - 02:45 م

استيقظ سكان لندن ومناطق جنوب شرقي بريطانيا على أصوات مفزعة في ساعة مبكرة من فجر اليوم، لا يعرفون مصدرها إلا أن الشرطة البريطانية أوضحت على "تويتر"أن مصدر الأصوات هو مقاتلات من سلاح الجو الملكي اخترقت حاجز الصوت لافتة إلى أنه لا داعى للقلق.

وحسبما نشرت وسائل إعلام بريطانية فقد أقلعت مقاتلتين من طراز "تايفون" عند الساعة 4:10 فجرا من قاعدة جوية في لينكولنشاير شرق البلاد، وجاء تحرك المقاتلين بعدما تم فقد الاتصال بهما.

جدير بالذكر أن الشرطة تلقت مئات الاتصالات من السكان الذين أصابهم الرعب من هذه الأصوات.