» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل

01 ديسمبر 2019 - 02:54 م

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الأحد، قرارًا بتدشين مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن "وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي يهودي آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل".

وأضافت القناة أن "الحي اليهودي الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي (أبراهام أفينو)؛ ما يترتب عليه مضاعفة عدد اليهود في المدينة".