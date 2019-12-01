» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

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ميسي

رونالدو

محمد صلاح

الكرة الذهبية

تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مسربة لنتجة ترتيب اللاعبين في تصويت الكرة الذهبية والفائز بالجائزة المرموقة، قبل يوم واحد من حفل تقديم الجائزة الاثنين في باريس.

وأظهرت الصورة المسربة، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة اللاعبين، بالأصوات الأعلى، فيما تلاه الهولندي فيرجيل فان دايك ثانيًا، والمصري محمد صلاح ثالثًا.

كما أظهرت الصورة حصول «ميسي» على 446 صوتًا، بفارق 64 صوتًا عن مدافع ليفربول، مما يعني حصول ميسي على الكرة الذهبية السادسة في مشواره الكروي.

وتعتمد مجلة «فرانس فوتبول» على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

ووفقا للصورة المسربة، احتل صلاح المركز الثالث في قائمة أفضل لاعبي العالم، متفوقًا على البرتغالي كريستيانو رونالدو الرابع، والسنغالي ساديو ماني الخامس.


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