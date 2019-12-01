  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

صورة الطفلة

صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف

جوميز وبن سلمان

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

مظاهرات العراق

أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

تفاصيل صادمة..

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة خبر "بي بي سي" عن وفاة "ذا روك" أثناء تصوير مشهد أكشن

#

وفاة رجل ستيني أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بشقة دعارة

#

ماذا قال حسين الشحات عن وفاة الطفل الزمالكاوي "أدهم"؟

#

نهاية صادمة لكويتي أثناء ممارسة الجنس مع فتاة بمصر

وفاة

كويتية

جدل

شابين

سهرة

أثارت واقعة غريبة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت اليوم، وذلك بعد العثور على فتاة في عقدها الثالث، جثة هامدة أمام مستشفى الفروانية، مرتدية ملابس سهرة وعليها عباءة.

وحسب صحف محلية، فإن شهود عيان أفادوا أن الفتاة كانت بصحبة شابين، وقاما بإلقائها من السيارة أمام المستشفى وفرا هاربين، فيما تم نقل الفتاة إلى المستشفى وعمل محاولات إنعاش لها إلا أنها كانت قد فارقت الحياة.

فيما أمر وكيل نيابة الفروانية بإحالة جثة الفتاة إلى الطب الشرعي، وذلك للوقوف على سبب وفاتها وكذلك تحديد هويتها، فيما لم يظهر لرجال الأمن وطبيب الأدلة الجنائية الذي عاين الجثة مبدئيا وجود ما يشير الى إصابات أو كدمات أو طعنات، وهو ما يرجح أن يكون الوفاة إما طبيعية أو ناتجة عن شبهة جنائية، ما حدا وكيل النائب العام الى إخطار أجهزة الأمن بأن يتم تصنيف القضية باعتبارها شبهة جنائية.

ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية، عن مصدر أمني، قوله إن عمليات وزارة الداخلية- وفي ساعة متقدمة من يوم أمس- تلقت إخطارا من تحقيق مستشفى الفروانية يفيد بوصول سيدة متوفاة، وانها لدى وصولها كانت ترتدي ملابس سهرة وعباءة.

وأضاف المصدر: على الفور انتقل رجال المباحث الذين قاموا بعمل تحريات سريعة أفادت بأن هناك شابين كانا على متن مركبة يابانية صالون لونها سيلفر قاما بإنزال السيدة والهرب الى جهة غير معلومة، فيما لم يتمكن أي من العمال من التقاط رقم لوحة المركبة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"
» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن
» زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون
» يريد الزواج بزوجة أخيه بعد الطلاق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية