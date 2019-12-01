نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

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محمد فضل- متابعات

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نجم الهلال

أثار المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، هداف نادي الهلال السعودي، موجة جدل، بعد رده على العديد من الأسئلة على جمهور فريقه السابق غلطة سراي التركي، بشأن عودته إلى الفريق مرة أخرى.

ووفقا لموقع "fotomac " التركي، فإن غوميز رد على مطالبة جماهير فريقه السابق غلطة سراي، بالعودة مرة أخرى، قائلا: "عندما أعود سأكون أكثر شراسة من ذي قبل مثل الأسد تماما".

وتسائل النشطاء عن تراجع نجم الهلال عن وعده لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأنه سيظل يقاتل مع الفريق.

ونشر جوميز صورة على حسابه في "تويتر" إلى جوار ولي العهد وعلق عليها: "إنه لشرف لي تلبية دعوة ولي العهد محمد بن سلمان بعد الفوز بدوري أبطال آسيا. سيكون أسدك مستعدا دائما للقتال وحماية عرينه".

وانتقل غوميز (34 عاما)، إلى صفوف الهلال في صيف 2018، قادما من غلطة سراي مقابل 6 ملايين يورو، ويستمر عقده مع الفريق السعودي حتى صيف 2020.


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