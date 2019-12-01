  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:09 م
بحث متقدم
الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

صورة الطفلة

صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف

جوميز وبن سلمان

نجم «الهلال» يتراجع عن وعده لـ«بن سلمان»

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

مظاهرات العراق

أول حكم بالإعدام على ضابط عراقى لقتله متظاهرين

رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. استاد القاهرة يحتضن مباريات الأهلى والزمالك بالدورى

#

رسميًا.. «الجبلاية» تُحدد موعد مباراة القمة

#

قرار جديد من «المسابقات» بشأن الأهلي والزمالك

#

عامر حسين: الأهلي والزمالك وافقا على هذا الأمر

المصريون

الزمالك

الاهلى

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لتقام يوم 19 من شهر فبراير في العام القادم.

وقامت لجنة المسابقات بالإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري، بعد التعديلات الجديدة على مباريات المسابقات الأفريقية للأندية، وبعد الاتفاق مع الجهات الأمنية.

ووفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 19 فبراير في ملعب استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم 15 أكتوبر الماضي تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام يوم 19 أكتوبر لأجل غير مسمى بناء على طلب من الجهات الأمنية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» إسرائيل تقرر تدشين حي استيطاني جديد بالخليل
» أول تعليق من زوج الراقصة جوهرة: "معملناش شيء مشين"
» مقاتلات ملكية تثير الذعر في لندن
» زيارة مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية إلى الكاميرون
» يريد الزواج بزوجة أخيه بعد الطلاق

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:27 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية