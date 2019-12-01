» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك

01 ديسمبر 2019 - 05:25 م

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لتقام يوم 19 من شهر فبراير في العام القادم.

وقامت لجنة المسابقات بالإعلان عن المواعيد الجديدة لمباريات الدوري، بعد التعديلات الجديدة على مباريات المسابقات الأفريقية للأندية، وبعد الاتفاق مع الجهات الأمنية.

ووفقا لما أعلنته لجنة المسابقات، من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة، يوم 19 فبراير في ملعب استاد القاهرة الساعة 7.30 مساء.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن يوم 15 أكتوبر الماضي تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تقام يوم 19 أكتوبر لأجل غير مسمى بناء على طلب من الجهات الأمنية.