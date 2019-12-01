شاهد.. «الخيانة» تدفع «أصالة» للبكاء على المسرح

01 ديسمبر 2019 - 05:37 م

أثارت الفنانة السورية، أصالة نصري، حالة تعاطف كبير معها، أثناء بكائها حلال إحيائها حفلًا ضمن موسم الرياض على خشبة المسرح في الرياض.

ويظهر في الفيديو "أصالة" وهي تؤدي أغنية «ذاك الغبي» قائلة "اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه"، لتتوقف فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير.

وربط نشطاء ووسائل إعلام عن بكاء "أصالة" خلال هذا المقطع، وبين ما أثير عن تعرضها للخيانة من طرف زوجها طارق العريان مع فنانة أخرى.

علقت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة من زوجها السابق أيمن الذهبي، على أنباء انفصال والدتها عن زوجها الحالي طارق العريان.

وكانت شام الذهبي ابنة أصالة قد أثارت الجدل أيضًا عقب حديثها عن النموذج السيئ من الرجال، وبعد أن قال البعض انها تقصد زوج والدتها، خرجت وقالت" إن الفيديو الذي سبق أن تحدثت فيه عن النماذج السيئة من الرجال، والذي تسبب في انتشار شائعة أو خبر طلاق والدتها أصالة من طارق العريان، لا يتعلق بالعريان بأي شكل من الأشكال.

وأكدت شام الذهبي أنها تكن له كل الاحترام لطارق العريان وتعتبره من أفضل الرجال الذين تعاملت معهم، مضيفة: "أبدًا ما كان هو في بالي؛ لأن أونكل طارق بعشقه وبعتبره من أعظم الرجال اللي شوفتهم في حياتي، كتير بحبه وبحترمه وبشوفه راجل مثالي، وأبدا مش بقصده".