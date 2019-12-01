» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، عن حصول النجم محمد صلاح على المركز الثالث في سباق الكرة الذهبية، والتي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية سنويًا لأفضل لاعب في العالم.

وتصدر ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة والمنتخب الأرجنتيني قائمة اللاعبين، بالأصوات الأعلى، بينما حل الهولندي فيرجيل فان دايك في المركز الثاني، والنجم المصري محمد صلاح ثالثًا، حسب أخر التسريبات والتي من المقرر الإعلان عن الفائز بشكل رسمي غدًا الإثنين.

ويتواجد محمد صلاح نجم المنتخب الوطني بين المرشحين للمنافسة على الجائزة، للموسم الثاني على التوالي.

وأكدت فرانس فوتبول أن التصويت تم بمشاركة مجموعة من الصحفيين المتخصصين، حيث مثل صحفي كل دولة من دول العالم.

وتبعًا للصحيفة الفرنسية، تُمنح الجائزة الفردية الأشهر في العالم كرة القدم بناءً على ثلاثة عوامل، هي الآداء على الصعيدين الفردي والجماعي خلال العام، قيمة اللاعب التي تمثلها موهبته وسلوكه، بالإضافة إلى مشوار اللاعب بشكل عام.

ويختار الصحفي المشارك في التصويت خمسة لاعبين من الأعلى إلى الأقل، ويحصل الأول على 6 نقاط، ثم باقي اللاعبين 4 نقاط، 3 نقاط، نقطتين ونقطة على الترتيب.

وفي حالة تساوي لاعبين في عدد النقاط، يفوز اللاعب الذي تفوق في عدد مرات الحصول على المركز الأول بالتصويت، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء لعدد مرات الحصول على المركز الثاني ثم الثالث والرابع والخامس على الترتيب، وإذا استمر التساوي، يتم إجراء تصويت جديد بين اللاعبين المتساويين

وكان الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد الإسباني آخر اللاعبين الذين نالوا شرف الحصول على "بالون دور" لينهي هيمنة تاريخية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تقاسما الجائزة على مدار عشر سنوات متتالية.

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