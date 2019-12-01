الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

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القمة الخليجية

أخبار الكويت

كشفت الكويت اليوم الأحد، أن القمة الخليجية المزمع إقامتها بالمملكة العربية السعودية، بعد أيام ستكون "محطة مهمة جدًا للمصالحة الخليجية".

جاء هذا على لسان، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بحسب وكالة "الأناضول".

القمة الخليجية

ومن المقرر أن تُعقد القمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض في 10 ديسمبر الجاري.

وأكد "الصباح" أن القمة الخليجية ستنعقد بالرياض 10 ديسمبر، وستكون "محطة مهمة جدًا للمصالحة الخليجية".

السعودية

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة السعودية، القمة الخليجية، للعام الثاني على التوالي، بعد استضافتها القمة السابقة.

وكانت أخبار قد رشحت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن المصالحة الخليجية، مع توقعات باقتراب إتمامها.

وتلعب الكويت دور الوساطة في الأزمة التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما أعلنت مصر والسعودية والبحرين والإمارات قطع علاقاتها بقطر.


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