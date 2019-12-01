فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

01 ديسمبر 2019 - 07:07 م

لم تكد تهدأ الضجة التي فجرتها وزيرة الاستثمار، سحر نصر حول الأخطاء اللغوية التي وقعت فيها خلال الخطاب الذي ألقته في الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2019، حتى اشتعل الجدل حول الأخطاء الفادحة التي وقع فيها "الرجل الثاني" داخل وزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة على الهواء.

وتضج وزارة الأوقاف بموجة من الغضب تجاه الأخطاء التي يقول منتقدون إن خطيبًا مبتدئًا لا يقع فيها، ناهيك عن أن يكون هو رئيس القطاع الديني بالوزارة، الذي حفلت خطبته بالعديد من الأخطاء الصارخة، وكانت سببًا في إشعال موجة من الانتقادات ضده، لم تتوقف حتى الآن. وأدى الشيخ جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد النصر بقرية "السناجر" بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل الوزارة بالمحافظة، وكان موضوعها عن "بر الوالدين وصلة الأرحام".

ورصد متابعون للخطبة المتداولة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" أكثر من 20 خطأ لغويًا وقع فيها "طايع" خلال أقل من 15 دقيقة.

وجاءت الأخطاء على النحو التالي:

- الدقيقة 1 و38 ثانية:

"في مثل هذا اليوم المباركُ" (والصواب: المباركِ بالكسر لا بالضم).

- الدقيقة 1 و48 ثانية:

"عن برُ الوالدين" (والصحيح: برِ بالجر).

- الدقيقة 1 و59 ثانية:

"وصلةُ الأرحام" (والصحيح: صلةِ بالجر).

-الدقيقة 2 و43 ثانية:

"أحدِهما" سورة الإسراء: (الصحيح: أحدُهما بالرفع).

-الدقيقة 3 و17 ثانية:

"فهما اللذان سببا" (لا يجوز هذا التعبير، فلابد أن يأتي بعد اسم الموصول فعل كقوله تعالى: "هو الذي يصلي عليكم"، "وهو الذي أرسل رسوله").

الدقيقة 4 و16 ثانية:

"تحملتك عنائك" (والصواب: عناءك لأنه مفعول به).

الدقيقة 4 و55 وثانية:

"خاب وخسر (بترقيق الخاء)، والصواب (تفخيم الخاء).

الدقيقة 5 و8 ثوان:

"من أدرك أبواه أحدُهما"، والصواب: (أحدَهما بدل من "أبواه" المنصوبة).

الدقيقة 5و21 ثانية:

"أن تبرُهما بضم الراء"، والصواب: (تبرَهما منصوب بـ "أن" المصدرية).

الدقيقة 4 و59 ثانية:

"من أدرك رمضان ولم يغفرَ"، والصواب: (يغفرْ"، لأنه فعل مضارع مجزوم).

الدقيقة 5 و59 ثانية:

"كان عاقٌ بوالديه"، والصواب: (عاقًا لأنه خبر كان).

الدقيقة 6 و30 ثانية:

"أويس بن عامر القرْن"، والصواب: (القرَني نسبة إلى قرَن بفتح الراء وهي قبيلة باليمن).

الدقيقة 6 و40 ثانية:

"أنه كان بارٌ بوالدته"، والصواب: (بارًا لأنها خبر كان منصوب).

الدقيقة 7 و45 ثانية:

"إذا لقيتم أويسٌ"، والصواب: (أويسًا لأنه مفعول به منصوب).

الدقيقة 8 و15 ثانية:

"فتش عن حالَك"، والصواب: (فتش عن حالِك).

الدقيقة 8 و18 ثانية:

"راجعت نفسِك"، والصواب: (راجعت نفسَك).

الدقيقة 8 و45 ثانية:

"عندما تكرم صديقُ والديك"، والصواب: (صديقًا لأنه مفعول به).

الدقيقة 8 و50 ثانية:

"عندما تصل أرحامِها"، والصواب: (أرحامَها، لأنه مفعول به منصوب).

الدقيقة 8 و58 ثانية:

"ذلك القيم"، والصواب: (تلك القيم).

الدقيقة 10 و58:

"ينبغي أن نصلُها"، والصواب: (أن نصلَها بفتح اللام منصوب بأن المصدرية).

الدقيقة 12 و11 ثانية:

"أفرد الأبِ"، والصواب: (أفرد الأبَ).

الدقيقة 12 و21 ثانية:

"عندما نشتغل"، والصواب: (ننشغل لأن الاشتغال درب من دروب العمل"، أما الانشغال درب من دروب الإهمال).

الدقيقة 12 و26 ثانية:

نُنْسي آبائنا"، والصواب: (نَنْسى آباءنا).

الدقيقة 13 و3 ثوان:

"الدعاء "أن يرزقْنا"، والصواب: (يرزَقنا).

