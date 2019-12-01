  • الأحد 01 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:57 م
بحث متقدم
ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

لحظة انتحار الطالب

+18.. لحظة انتحار شاب الهندسة من أعلى برج القاهرة

الكويت

الكويت تفاجئ الجميع وتعلن عن موعد المصالحة الخليجية

جانب من الفيديو

فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة

مرتضى منصور وطارق حامد

طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا

السيسي

"السيسي" يتحدث عن فرص عمل عظيمة

أرشيفية

وفاة فتاة كويتية أثناء«سهرة حمراء» مع شابين

صلاح ورونالدو

«صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية

تعبيرية

6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها

إحراق القنصلية الإيرانية في العراق

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إضرام النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف

#

لليوم الثاني على التوالي.. متظاهرون يحاصرون قنصلية إيران بكربلاء

#

محتجون يرفعون العلم العراقي فوق قنصلية إيران بكربلاء

#

"حقوق الإنسان" تكشف: 80 قتيلاً حصيلة مظاهرات العراق

إيران

حريق

القنصلية الإيرانية

احراق قنصلية ايران

قالت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، إن حريقًا نشب بقنصلية إيران في محافظة النجف العراقية قبل قليل، في حين تحاول فرق الإطفاء السيطرة عليه.

ونقلت عن مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف، أنه تم إحراق القنصلية الإيرانية للمرة الثانية.

وذكرت أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق، تزامنًا مع اندلاع احتجاجات في النجف حتى الآن، قتل فيها اثنان من المتظاهرين اليوم الأحد.

وكانت ذات القنصلية الإيرانية، قد تعرضت لحريق يوم الأربعاء الماضي.

وأنزل المتظاهرون العراقيون العلم الإيراني من مبنى القنصلية، ورفعوا بدلا منه العلم العراقي.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة
شارك معنا

اخترنا لك

» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» «مرتضى»: انسوا قناة الزمالك.. وعقوبات ضد المتضامنين مع «ميتشو»
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة
» آرسنال يتعادل إيجابيًا مع نوريتش سيتي
» رسميًا.. «المسابقات» تحدد موعد قمة الأهلي والزمالك
» الكونفدرالية.. بيراميدز يهزم رينجرز النيجيري 1/3 خارج أرضه
» «صلاح» يتخطى «رونالدو» وهذا هو الفائز بالكرة الذهبية
» الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتعادل مع ساسولو
» هكذا تخطى «صلاح» البرتغالي «رونالدو» في سباق الكرة الذهبية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:40

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية