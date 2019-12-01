حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

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وزير الداخلية

القاهرة

مدير أمن

حركة تنقلات

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات بصفوف قيادات الوزارة، والتي كان على رأسها تعيين مديرًا جديدًا لأمن القاهرة.

وتأتي حركة التنقلات فى ضوء تطوير منظومة العمل الأمنى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان ، والدفع بقيادات شابة بقطاعات وإدارات وزارة الداخلية

وجاءت الحركة على النحو التالى :

لواء/ نائل ثروت عزيز يسى – مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعى.

لواء/ جمال الدين إبراهيم السيد الرشيدى – مدير أمن القليوبية.

لواء/ طارق مرزوق محمد عبدالمغنى سيد أحمد – مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

لواء/ هشام فاروق طلب أبوزيد – مدير أمن أسوان .

لواء/السيد صابر عبدالغنى خيرالله – مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى .

لواء/ رجب محمود أحمد عبدالعال – مدير أمن السويس .

لواء/ شريف عبدالحميد إبراهيم غريب – مدير أمن قنا .

لواء/أشرف محمد محمد إبراهيم الجندى – مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .

لواء/سامى عبدالرازق غنيم هيسه – مدير أمن الإسكندرية .

لواء/عماد أحمد محمود أحمد – مدير أمن مطروح .

لواء/هشام جاد أحمد حسن البرادعى – مساعد الوزير لقطاع السجون .

مدير أمن القاهرة الجديد

شغل اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة الجديد، عدة مناصب أمنية بعدة قطاعات منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث ومديرًا لمباحث العاصمة، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة .

ونجح «الجندي»، خلال عمله كنائب لمدير مباحث القاهرة، في الكشف عن العديد من الجرائم التي شغلت الرأي العام، وأبرزها القبض على العصابة الأردنية بمدينة نصر، كما كان رئيسًا لفريق البحث في واقعة مجزرة الرحاب، وأيضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية والإرهابية.

 


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