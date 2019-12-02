  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:30 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن فيديو انتحار طالب الهندسة

الإيدز

استاذ مناعة وفيروسات يكشف عن علاج جديد للإيدز

برج القاهرة

تطورات مثيرة بواقعة فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

محمد علي

بالفيديو.. فضيحة بين مذيع الجزيرة و"المقاول الهارب"

حلا شيحة

خناقات النجوم.. من «أسما» إلى «حلا» يا قلبى لا تغضب

وزير الداخلية

حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

مرتضى

مرتضى منصور يتلقى هدية ثمينة من«الحبتور»

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

انجي خوري

فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

يكشفها عمرو أديب..

بالفيديو.. فضيحة بين مذيع الجزيرة و"المقاول الهارب"

آخر الأخبار

محمد علي
محمد علي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

#

"الأولمبياد" تسبب فى أزمة بين «صلاح» و«الريدز»

#

عودة التعاون المخابراتي بين كوريا و طوكيو

#

"أنتي عايزة سد الحنك".. تشعل النار بين الغيطي وشيرين

سخر الإعلامي عمرو أديب، من لقاء المقاول الهارب محمد علي، على قناة الجزيرة، قائلا: "نبغة وكل ما يحطوه أمام ميكروفون يعك، واللي بيوقعه واحد من الجزيرة قناة حليفة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع قناة mbc مصر"،مساء الأحد، أن مذيع الجزيرة كان يداعب محمد علي بشأن أسماء المتعاونين معه، معلقا: "الجهبز محمد علي قال كل أسامي المتعاونين معه ومنهم إبراهيم منير، وأيمن نور، ويحيى حامد، نطق من أول كف، ولو ضغطنا عليه هيقول بياخد كام.. قولنالكم ده شغال معاهم، قولتوا ده طاهر ومحدش بيأثر عليه".
وتابع: "محمد علي صرح أنه يتواصل مع الإخواني إبراهيم منير، معلقا: "في إخوان بيموتوا عشان يوصلوا لإبراهيم منير ومش عارفين، لكن محمد علي كلمه.. هو ده الراجل اللي يحدد مستقبل مصر".
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ميسي يقود برشلونة لصدارة "الليجا" بالفوز على أتلتيكو مدريد
» "تيك توك" تعتذر لأمريكية حظرتها بسبب هذا الأمر
» مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض
» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» أستون فيلا يتعادل إيجابيًا مع مانشستر يونايتد
» فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة
» 6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها
» طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس