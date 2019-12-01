  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:29 ص
بحث متقدم
لميس الحديدي

تعليق ناري لـ"الحديدي" عن فيديو انتحار طالب الهندسة

الإيدز

استاذ مناعة وفيروسات يكشف عن علاج جديد للإيدز

برج القاهرة

تطورات مثيرة بواقعة فيديو انتحار طالب من برج القاهرة

محمد علي

بالفيديو.. فضيحة بين مذيع الجزيرة و"المقاول الهارب"

حلا شيحة

خناقات النجوم.. من «أسما» إلى «حلا» يا قلبى لا تغضب

وزير الداخلية

حركة تنقلات بـ«الداخلية» ومديرًا جديدًا لأمن القاهرة

مرتضى

مرتضى منصور يتلقى هدية ثمينة من«الحبتور»

جابر طايع ووزير الاوقاف

فيديو.. سقطات «الرجل الثاني» تشعل الغضب داخل «الأوقاف»

انجي خوري

فنانة شهيرة ترد على إصابتها بـ«الإيدز»

ميتشو

صدمة.. إصابة «ميتشو» بالسرطان ومرتضى منصور يعلق

حمدوك: أتطلع لنتائج إيجابية خلال زيارتي لواشنطن

عرب وعالم

حمدوك
حمدوك

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

رئيس الوزراء يعلن دخول مصر مرحلة الفقر المائي

#

"حمدوك" يعتذر عن تعرض صحفيين لاعتداء خلال مؤتمر له

#

شكري يلتقي حمدوك لأول مرة بعد تشكيل الحكومة السودانية

#

«حمدوك» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

أعرب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأحد، عن تطلعه أن تنعكس نتائج زيارته لواشنطن إيجاباً على الخرطوم.
وقال حمدوك، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "وصلت الأحد إلى الولايات المتحدة، برفقة وزراء الدفاع والعدل والشباب والرياضة والشؤون الدينية والأوقاف في زيارة تستغرق 6 أيام".
وأوضح أنه سيجري خلالها عددًا من "اللقاءات المهمة"، تشمل وزارات الخارجية والخزانة والدفاع الأمريكية.
وتابع: "كما سألتقي بقيادات الكونغرس ورئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي".
ومضى رئيس الوزراء السوداني قائلًا: "أتطلع أن تنعكس نتائج هذه الزيارة إيجابا على بلادنا".
ومن المتوقع أن يبحث حمدوك مع المسؤولين الأمريكيين عملية إزالة اسم السودان من قائمة ما تعتبرها واشنطن دولًا راعية للإرهاب، وإنهاء عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ 2006؛ بسبب الحرب المستمرة في إقليم دارفور (غرب) منذ 2003.
ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين أول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997.
لكن واشنطن أبقت اسم السودان على قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993؛ لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.
ويأمل حمدوك أن تساعده التغيرات التي شهدها السودان على تحقيق أهدافه في واشنطن.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» ميسي يقود برشلونة لصدارة "الليجا" بالفوز على أتلتيكو مدريد
» "تيك توك" تعتذر لأمريكية حظرتها بسبب هذا الأمر
» مصرع شاب أسفل عجلات المترو بأرض المعارض
» حكم بحبس داعية كويتي شهير
» أستون فيلا يتعادل إيجابيًا مع مانشستر يونايتد
» فيديو فاضح في موسم الدرعية بالرياض يثير ضجة
» 6 أغذية تحافظ على شعرك من الصلع.. تعرف عليها
» طارق حامد ينشر تغريدة نارية ثم يحذفها فورًا
» صور صادمة لمقتل طفلة عراقية بالنجف
» 4 مطالب من الأهلي لـ«الكاف».. تعرف عليها
» بالصور.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي قطار بالمنصورة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:13 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس