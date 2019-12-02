رسميا .. نجم الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع النادي

02 ديسمبر 2019 - 05:51 ص

أعلن حمدي النقاز - الظهير الأيمن لنادي الزمالك - فسخ تعاقده من جانب واحد مع نادي الزمالك بعد الخسارة الدراماتيكية أمام مازيبمي الكونغولي بثلاثية.



وقال "النقاز" في ستوري عبر حسابه بـ"انستجرام" : تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم سداد مستحقاتي المالية ، ليس لشهر أو اثنين .



وأضاف: أشكر الجماهير الكبيرة لمساندتها وحظ موفق لأصحابي وإخواتي.



وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد في فيديو عبر حسابه أنه لن يدفع المستحقات المالية للاعبين بسبب أن الجزء المتأخر بسيط جدًا بالنظر لقيمة عقد كل لاعب.



