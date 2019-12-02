» نجل فنان شهير: السرطان انتشر في جسد والدي

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فاروق الفيشاوي

كشف عمر - نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي - عن تعرض والده الراحل لأزمة صحية صعبة قبل وفاته بأيام.

وقال "عمر" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: هو كان بياخد علاج تاني غير الكيماوي بيعتمد على تقوية المناعة بحيث تهاجم الخلايا السرطانية ، لكن بدأ يروح في غيبوبة وهو قاعد معانا ووقتها

وأضاف: قبل أربعة أيام من وفاته أثبتت الأشعة أن المرض انتشر في جسده كله ، ووقتها بدأنا نطلب من جمهوره الدعاء له.

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