» نجل فنان شهير: السرطان انتشر في جسد والدي

02 ديسمبر 2019 - 07:02 ص

كشف عمر - نجل الفنان الراحل فاروق الفيشاوي - عن تعرض والده الراحل لأزمة صحية صعبة قبل وفاته بأيام.



وقال "عمر" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي: هو كان بياخد علاج تاني غير الكيماوي بيعتمد على تقوية المناعة بحيث تهاجم الخلايا السرطانية ، لكن بدأ يروح في غيبوبة وهو قاعد معانا ووقتها



وأضاف: قبل أربعة أيام من وفاته أثبتت الأشعة أن المرض انتشر في جسده كله ، ووقتها بدأنا نطلب من جمهوره الدعاء له.



