أول تعليق من جوهرة بعد تسريب المقاطع الإباحية

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جوجل

فيديوهات

جوهرة

المقاطع الإباحية

ردت الراقصة جوهرة على تسريب مقاطع إباحية لها رفقة شخص يُدعى "خالد".

ونشرت "ستوري" عبر حسابها وقالت فيه إنها تشعر بالحزن .

و تصدرت الراقصة الروسية جوهرة، مؤشرات البحث في موقع جوجل الشهير، بسبب تسريبات بعض الفيديوهات لها مع شاب يدعي خالد، ما أثار موجة من الجدل حولها.

وعقب تداول الأخبار، خرج الشاب يدعى خالد أحمد في بث مباشر على "إنستجرام"، كشف فيه حقيقية الأمر، موضحًا أنه متزوج من جوهرة منذ فترة، ولكنهما لم يعلنا عن ذلك".

وأضاف: "أنهما لم يفعلا أي شيء مشين والصور والفيديوهات ما هي إلا لتخليد بعض الذكريات معًا".

وفي نهاية حديثه، كشف عن أن سبب تسريب هذه الفيديوهات هو سرقة هاتفه، مؤكدًا أن مستقبله تدمر وأن والدته مرضت بسبب انتشار هذه الفيديوهات.

يذكر أن الراقصة جوهرة، قد تسببت في بعض المشكلات منذ عملها في مصر، كان آخرها اتهامها بقضايا كالفسوق والتحريض على الرذيلة وغيرها.

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