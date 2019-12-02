ميار الببلاوي: مش هاجي في آخر عمري أدور على سوء الخاتمة

02 ديسمبر 2019 - 07:32 ص

ردت الإعلامية والفنانة السابقة ميار الببلاوي على اتهامات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لها بالتمهيد لخلع حجابها.



وتداول نشطاء صورة لميار أثناء ارتدائها "آيس كاب" ويبدو بعض الشعر ظاهرا منه متهمين إياها بالتمهيد لخلع الحجاب.



وقالت "ميار" ردا على تلك الأنباء: اتقوا الله الصورة دي قديمة من الشتاء اللي فات .. والله لو وضعوا الشمس على يساري والقمر على يميني ما أخلع حجابي .. اللهم ثبتني.



وأضافت: دا ايس كاب ومغطى شعرى كله الى باين ورا دا مش شغرى ظا فرو طالع من الايس كاب ورقبتى كنت مغطياها بالكوفيه ارجوكم بلاش جلد وتنبوء انا حجابى تاجى مش هاجى على اخر عمرى ادور على سوء الخاتمه اللهم ثبتنى واياكم اسالكم الدعاء".

