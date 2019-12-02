أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

02 ديسمبر 2019 - 10:04 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، بأن الملك سلمان أصدر أمرا ملكيا، بترقية 106 ضباط في مختلف وحدات وزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي.







وحسب صحيفة سبق السعودية جاء في الأمر الملكي: إنفاذا للأمر الملكي، قلد وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي، الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي، الضباط المترقين رتبهم الجديدة





وحسب الصحيفة: "شملت الترقية 3 ضباط من رتبة "عميد" إلى رتبة "لواء"، و61 ضابطا من رتبة "عقيد" إلى رتبة "عميد"، و42 ضابطاً من رتبة "مقدم" إلى رتبة "عقيد".