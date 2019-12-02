قتلي في تحطم طائرة أمريكية بولاية تكساس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، ن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة صغيرة في الطرف الشمالي من مطار سان أنطونيو الدولي في ولاية تكساس الأمريكية، في ساعة متأخرة من مساء الأحد.