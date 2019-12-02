  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:07 م
بحث متقدم
تنكيس علم مصر بجامعة بني سويف 3 أيام حدادًا على شهداء الفرافرة

"مش نسر".. مدرب صقور يفجر مفاجأة عن علم مصر

ارشيف

قناة مفتوحة تبث حفل جوائز الكرة الذهبية

الحشد الشعبي العراقي

هجوم داعشي على الحشد الشعبي العراقي يسفر عن قتلى وجرحى

ترامب ونتنياهو

إيران تجمع بين ترامب ونتنياهو في هذا الأمر

سامح شكري ونظيره اليوناني

مصر واليونان يردان على اتفاق السراج وأنقرة

الاحتباس الحراري

خطر يهدد الإنسانية تحذر منه الأمم المتحدة

البشير وقوش

شقيق البشير يكشف تفاصيل مثيرة لما قبل سقوط الرئيس

ارشيف

الليلة.. «فرانس فوتبول» تعلن جائرة أفضل لاعب

الملك سلمان

أمر ملكي جديد للملك سلمان بشأن الحرس الوطني

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم الاثنين في البنوك

وهذه القصة كاملة..

أخيرًا.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يتسلم التركة

الصفحة الأخيرة

هيثم زكي
هيثم زكي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الطب الشرعي يصدر تقريره بشأن وفاة "هيثم زكي"

#

شقيق هيثم زكي يكشف معلومات صادمة عن شقيقه الراحل

#

أشرف زكي: هذا أغرب ما شاهدته في نعش هيثم أحمد زكي

#

أشرف زكي يروي عن أغرب موقف جمعه بهيثم أحمد زكي قبل وفاته

رغم صدمة الوسط الفني والجمهور المصري، بوفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي منذ أيام، إلا أن الأحداث التي توافدت بعد الوفاة من ميراث وخطيبته غطت على حالة الحزن لحد ما.

وبعد كثرة الأخبار الأخيرة عن ميراث أحمد زكي، أخيرًا أسدل الستار عن تركة الفنان الراحل، حيث تم الحصد وتسليم الإرث إلى شقيقه رامي بركات، حيث يعتبر الوريث الشرعي له.

وكان قد تقدم رامى عز الدين بركات شقيقه من والدته والوريث الشرعي بتقديم طلب إلى محكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، بميراث الراحل الفنان هيثم أحمد زكي.

وفي السياق، كشف مصدر أمني عن تسلم شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، شقته في كومباوند بيفرلي هيلز، بقرار من النيابة العامة.

وأشارت المصدر إلى أن رامي عز الدين توجه أمس برفقة محاميه إلى نيابة الشيخ زايد وسلّمها إعلام الوراثة الصادر من المحكمة التي قضت بأنه الوريث الوحيد لممتلكات الفنان الراحل.

وبموجب القرار أخطرت النيابة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بتسليم رامي الشقة الذي بدوره توجه لقسم الشرطة، وسلمه العميد عمرو حافظ، مأمور قسم شرطة الشيخ زايد ثان، مفتاح الشقة التي قاموا بتغيير "الكالون" بها عقب وفاة الفنان ووضعها تحت تحفظ النيابة العامة.

وأصدرت الدائرة 23 بمحكمة شمال الجيزة الكلية لشئون الأسرة، شهادة وفاة ووارثة عن الراحل الفنان هيثم أحمد زكي، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيقه من الأم رامي عز الدين عبد الله.

وقالت المحكمة إنه تحقق وفاة المرحوم هيثم أحمد زكي بتاريخ 6 نوفمبر 2019 وانحصار إرثه الشرعي في شقيقه لأمه رامي عز الدين عبد الله محمد.

وتابعت المحكمة أن الأخير يستحق سدس تركة المتوفى فرضًا، والباقي تعصيبًا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة سوى من ذكر.

وتضمنت قائمة ممتلكات الفنان الراحل شقة بمنطقة المهندسين وأخرى بمنطقة الهرم وشقة في منطقة نيو جيزة كان "هيثم" سدد جزءًا من ثمنها يقارب 15% وشاليه في منطقة الجونة مسددًا من ثمنه قرابة 20%، إضافة لشقة ببيفرلي هيلز التي توفي فيها الفنان الراحل.

كما تضم قائمة الممتلكات أيضًا السيارة الخاصة بالفنان الراحل، إضافة لسيارتين كانتا تخصان والده الفنان الراحل أحمد زكي، وآلت ملكيتهما لهيثم بعد وفاة والده، ثم من بعده آلت إلى رامي عز الدين.

وتوصل "رامي" إلى امتلاك شقيقه الراحل أربع حسابات بنكية، منهم حسابان في كل منهما مبلغ 110 آلاف جنيه، ويتم الاستعلام حاليًا عن رصيد الحسابين الآخرين، إضافة لوثيقة تأمين قيمتها 200 ألف جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» محتجون عراقيون يضرمون النيران في القنصيلة الإيرانية
» عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقاً بـ"القاهرة السينمائي"
» عقوبات تفرضها الصين على منظمات أمريكية بعد تصريحات "ترامب"
» اتفاقية للمالية والتجارة لتسوية المستحقات المتأخرة لـ9 شركات
» الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا لـ "بنى سويف"
» فحوصات طبية للاعب المصرى فور العودة للقاهرة
» رسالة من الإمام الأكبر للشيخ خليفة بن زايد في هذه المناسبة
» أخيرًا.. شقيق الراحل هيثم أحمد زكي يتسلم التركة
» الأهلى ينقلب على "الحكام" بأفريقيا
» بعد تصدرها تريند جوجل.. روبي تتألق بإطلالة جريئة
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة رغدة بعد هذه السنوات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس