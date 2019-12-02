» بعد تصدرها تريند جوجل.. روبي تتألق بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها على "إنستجرام" مجموعة صور لها من أحدث جلسة تصوير لها، على هامش حفلها الخاص الذي أقيم عقب انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدروته الـ 41 .

وتظهر روبي في الصور، بنفس فستان الذي ارتدته في حفلها الخاص، حيث تألقت بفستان ذهبي قصير، عبارة عن مجموعة من خيوط الذهب، ووضعت مكياج بسيط، واعتمدت قصة شعر تقليدية، حيث بدت جميلة بشكل لافت.

وكان قد تصدرت روبي مؤشرات البحث في جوجل، على مدار اليومين الماضيين، بعدما تداول فيديوهات من حفلها في مهرجان القاهرة وهي ترقص على أنغام أشهر أغانيها .