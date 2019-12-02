قناة مفتوحة تبث حفل جوائز الكرة الذهبية

02 ديسمبر 2019 - 11:35 ص

تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم، صوب اختيار مجلة فرانس فوتبول الشهيرة، لجائزة أفضل لاعب ولاعبة بالعالم.

وسيتم بث الحفل عبر قناة "بي إن سبورتس الإخبارية"، وهي قناة مفتوحة على قمر النايل سات، فى السادسة مساء اليوم.

وسيتم خلال الحفل تسليم جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب وأفضل لاعبة في العالم، وتقدم جائزة أفضل لاعبة للعام الثاني على التوالي، والأمر ذاته لجائزة "كوبا" والتي تقدم لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، مع تقديم جائزة جديدة لأول مرة وهي جائزة "ليف ياشين" وسينالها أفضل حارس مرمى في العالم.