» عادل عوض: محمد حفظي صنع فارقاً بـ"القاهرة السينمائي"

02 ديسمبر 2019 - 11:44 ص

أشاد المخرج السينمائي عادل عوض، بدور السيناريست والمنتج محمد حفظي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيراً إلى انه قد صنع فارقاً حقيقياً على مستوى المهرجان.

وأوضح أن حفظي قد دفع المهرجان نحو التقدم الفني والفكري، وأن المهرجان هذا العام حقق قفزة هائلة نحو الأمام، قائلاً: "المهرجان حقق قفزة كبيرة أنهى بيها السنين العجاف بعد أحداث 25 يناير".

وتابع: "المهرجان هذا العام حقق أهدافه السياسية في إرسال رسالة للعالم أجمع مفادها أن مصر مستقرة وأمنة".

واختتم: "ألف مبروك لمحمد حفظي على نجاحه في المهرجان، وألف مبروك لكل الفنانين لنجاح المهرجان، وألف مبروك لمصر".