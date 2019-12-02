  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
السعودية وعمان

بث مباشر.. مباراة السعودية وعمان

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

الجار لله

الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

جوهرة وزوجها

مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة عن الفيديوهات الإباحية

نورا محمد

شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة بسبب«المكياج»

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

أمير الكويت والملك سلمان

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

بن زايد

شاهد.. لفتة إنسانية لـ"بن زايد" تثير إعجاب السوشيال ميديا

"الداخلية" تطلق موقعا إلكترونيا لخدمات الجوازات والهجرة والجنسية

الحياة السياسية

الداخلية
الداخلية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الداخلية اليمنية تعلق العمل بسلطات الجوازات

#

"البسيوني" يناشد الشعب بالابلاغ عن أي تحركات غريبة

الداخلية

الجنسية

الهجرة

موقع

أطلقت وزارة الداخلية، موقع إلكتروني خاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية على بوابة وزارة الداخلية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للتيسير على المواطنين في داخل وخارج البلاد والمحافظات.

وتم التنسيق مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتصميم الموقع بحيث يلبي كافة الطلبات ويتضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من خلال عرض تفصيلي يشمل (التعريف بالخدمة وبالنص القانونى المنظم لها – الموعد القانونى لإتمام الخدمة واستفادة صاحب الطلب منها – المستندات القانونية المطلوبة لإتمام الخدمة – النماذج القانونية لتقديم طلب الخدمة والبيانات المطلوب استيفاؤها).


كما يتضمن الموقع تقديم عدد من الخدمات الإلكترونية يتمثل أبرزها في طلب (اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية - إكتساب الأجنبية زوجة المصرى الجنسية المصرية "الزواج المختلط" - إثبات الجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة العام من صدور القرار أو الدخول الفعلى في الجنسية الأجنبية لمن سبق الإذن لهم التنازل عنها - رد الجنسية المصرية لمن فقدها بعد الإذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية - إصدار شهادة بإثبات الجنسية المصرية للمتقدمين لتملك أراض أو عقارات بمحافظتى شمال وجنوب سيناء تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء - استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى الجنسية المصرية)، مع عدد من الخدمات الأخرى الخاصة بالهجرة والجنسية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!
» دجلة يحجز مقعدًا في دور الـ16 بكأس مصر
» الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج
» «تذكرتي» يعلن موعد فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني
» التفاصيل الكاملة لفسخ «النقاز» تعاقده مع الزمالك
» محامي لينا الفيشاوي يكشف مفاجأة مدوية عن عودتها لمصر
» أول ظهور لـ جوهرة بعد حادثة الفيديوهات
» برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية
» وفاة لاعب شهير بالسودان
» "ما هذا الكفر"..إليسا تفتح النار على هؤلاء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس