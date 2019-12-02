السياحة تحذر المواطنين من هذا الأمر بخصوص العمرة

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السياحة

العمرة

السماسرة

رحلات العمرة

جددت غرفة شركات السياحة تحذيرها للمواطنين الراغبين في أداء العمرة من خطورة التعامل فى حجز رحلات العمرة، مع السماسرة والوسطاء الذين يجوبون المحافظات للترويج لبرامج وهمية وبأسعار مرتفعة بعيدا .. وأكدت الغرفة انه طبقا لقرار رئيس الوزراء فان شركات السياحة هي الوحيدة التى لها حق تنظيم رحلات العمرة .

وأضافت انه حرصا من بوابة العمرة المصرية على حقوق المواطنين وحمايتهم من الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال فقد تم تسجيل كافة شركات السياحة المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة علي البوابة ليقوم المواطن بالاختيار من بينها

وأكدت الغرفة أن التعامل مع السماسرة والوسطاء يفقد المواطنين حقوقهم ويعرضهم للمخاطر لعدم وجود رقابة من وزارة السياحة، كما يكلف المواطنين مبالغ إضافية أعلى من التكلفة الحقيقية لرحلة العمرة محذرة من أن التعامل مع الوسطاء لن يمكن المواطن من الحصول على " الباركود " الذي يعد شرطاً أساسياً للسفر من المطارات والمنافذ البرية.

وشددت الغرفة على أن بوابة العمرة المصرية هى المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، وأنها سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذى له حق الاختيار فى الشركة التى ستقوم بتنظيم رحلته ، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة.

ونبهت الحملة على أن حصول المعتمر على رمز "الباركود" يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز وسائل السفر والتنقلات وفنادق الإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويتيح " الباركود" للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما والتدخل الفورى لحل ايه مشاكل تواجهه.

وأوضحت الغرفة أن البوابة تعمل تحت الاشراف الكامل لوزارة السياحة لضمان حقوق المواطنين ..مشددة على مراقبة الشركات فى تنفيذ البرامج ومعاقبة المقصرين فى حالة الاخلال مع المعتمرين .

ونصحت المواطنين بالدخول على بوابة العمرة المصرية للتأكد من وجود اسم الشركة التى يرغبون فى السفر معها مسجلا على البوابة وكذلك التأكد من وجود البرنامج الذى تعاقدت عليه مع الشركة بالسعر وتوقيتات السفر ووسائل النقل وفنادق الاقامة بالمملكة العربية السعودية واسم المشرف المرافق للرحلة .

 


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