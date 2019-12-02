شاهد..هالة فاخر تظهر بدون حجاب في السعودية

أثارت الفنانة هالة فاخر، موجة من الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ظهورها بدون الحجاب، على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية .

وقد نشرت الإعلامية إنجي علي، عبر حسابها على اإستجرام، صورة لها برفقة الفنانة هالة فاخر والفنان حسن رداد، أثناء تقديمهم مسرحية "لوكاندة الاوباش" في موسم الرياض، إذا ظهرت "فاخر" بدون حجابها .

وظهرت هالة فاخر في الصور مرتدية أيس كاب، كشف عن خصلات شعرها الأشقر القصير بشكل واضح ما أثار عديد من علامات الاستفهام حول خلعها الحجاب.

في المقابل، شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما على هالة فاخر، وجاءت التعليقات كالآتي:" حتى هي خلعت الحجاب"،" بالنسبة هالة فاخر انتى اتحجبتى ليه وفينه الحجاب أصلا".