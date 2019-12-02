وفاة الأخ غير الشقيق للملك سلمان

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أخبار السعودية

الديوان الملكى

الأمير متعب بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.

ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.


كان عضو من أعضاء هيئة البيعة، وشغل عدة مناصب وزارية حتى عام 2009، حيث قدم حينها استقالته من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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