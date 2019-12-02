وفاة الأخ غير الشقيق للملك سلمان

02 ديسمبر 2019 - 02:12 م

أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، اليوم الاثنين، عن عمر ناهز 88 عاما.









ونعى الديوان الملكي الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو أحد أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.







