مفاجأة.. "صلاح" يغيب عن حفل "فرانس فوتبول"

02 ديسمبر 2019 - 02:19 م

يغيب لاعب ليفربول محمد صلاح، عن حفل مجلة "فرانس فوتبول" لجوائز الكرة الذهبية والمقرر له مساء اليوم على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت حقيقة تسريبات الفائز بجائزة "البالون دور"، ظهرت المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى.

والتى أعلنت فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي، الفوز بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه، بعد حصوله على 446 نقطة، بينما حل الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الثاني برصيد 382 نقطة، وجاء المصري الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على المركز الثالث، برصيد 179 نقطة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي الذي جاء رابعا برصيد 133 نقطة.