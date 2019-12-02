  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:52 م
بحث متقدم
السعودية وعمان

بث مباشر.. مباراة السعودية وعمان

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

الجار لله

الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

جوهرة وزوجها

مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة عن الفيديوهات الإباحية

نورا محمد

شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة بسبب«المكياج»

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

أمير الكويت والملك سلمان

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

بن زايد

شاهد.. لفتة إنسانية لـ"بن زايد" تثير إعجاب السوشيال ميديا

بالفيديو ..

محامي لينا الفيشاوي يكشف مفاجأة مدوية عن عودتها لمصر

الصفحة الأخيرة

لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"نجل رئيس حزب معارض".. مفاجأة مدوية عن نائب محافظ الجيزة

#

مفاجأة مدوية عن مواصفات فتى أحلام ياسمين صبري

#

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

#

نجل الملكة إليزابيث يكشف مفاجأة مدوية عن الملياردير المنتحر

فجر محامي لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، مفاجآت مدوية عن إلغاء قرار منعها من السفر، الذي رفعه والدها منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنه لا يعلم بالتحديد موعد عودتها إلى مصر .

وصرح المحامي، شعبان سعيد، خلال لقائه ببرنامج "اي تي بالعربي"، المذاع غلى فضائية "ام بي سي "،  بأنه لا يعلم بالتحديد موعد عودتها إلى مصر، مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تعود في العطلات الخاصة بها، لأنها مرتبطة بمواعيد الدراسة، معلقًا: "لما يوحشها أحمد الفيشاوي هتيجي تشوفه".

أضاف "سعيد" خلال لقائه:" أن قرار إلغاء سفرها إلى مصر، هو حل لقضية واحدة من بين عدة قضايا أخرى مازالت قائمة بين والدتها هند الحناوي، ووالدها الفيشاوي".

وجدير بالذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!
» دجلة يحجز مقعدًا في دور الـ16 بكأس مصر
» الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج
» «تذكرتي» يعلن موعد فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني
» التفاصيل الكاملة لفسخ «النقاز» تعاقده مع الزمالك
» محامي لينا الفيشاوي يكشف مفاجأة مدوية عن عودتها لمصر
» أول ظهور لـ جوهرة بعد حادثة الفيديوهات
» برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية
» وفاة لاعب شهير بالسودان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس