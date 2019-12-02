» محامي لينا الفيشاوي يكشف مفاجأة مدوية عن عودتها لمصر

فجر محامي لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، مفاجآت مدوية عن إلغاء قرار منعها من السفر، الذي رفعه والدها منذ 3 سنوات، مؤكدًا أنه لا يعلم بالتحديد موعد عودتها إلى مصر .

وصرح المحامي، شعبان سعيد، خلال لقائه ببرنامج "اي تي بالعربي"، المذاع غلى فضائية "ام بي سي "، بأنه لا يعلم بالتحديد موعد عودتها إلى مصر، مشيرًا إلى أنها من الممكن أن تعود في العطلات الخاصة بها، لأنها مرتبطة بمواعيد الدراسة، معلقًا: "لما يوحشها أحمد الفيشاوي هتيجي تشوفه".

أضاف "سعيد" خلال لقائه:" أن قرار إلغاء سفرها إلى مصر، هو حل لقضية واحدة من بين عدة قضايا أخرى مازالت قائمة بين والدتها هند الحناوي، ووالدها الفيشاوي".

وجدير بالذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى إنجلترا.