"العاملين بالخارج": اهتمام مصر بالتكنولوجيا يفتح أبواب الخير والاستثمار

02 ديسمبر 2019 - 02:45 م

أكد أحمد على حسن، القيادى بحزب المصريين الأحرار، عضو اتحاد العاملين بالخارج، أن مصر تتقدم بصورة فائقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عضو اتحاد العاملين بالخارج، إن اهتمام الرئيس بالمؤتمر الدولى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كايروآى سى تى؛ يأتي من أولوية استغلال تكنولوجيا العصر الحديث في عملية التنمية المستدامة التي يستهدف تنفيذها.

وأضاف أحمد على في تصريحات صحفية، أن رسائل رئيس جمهورية مصر العربية بشأن فرص التحول إلى الرقمنة تمثل تعظيم لاسواق التجارة وتفتح المزيد من أبواب الاستثمارات والخيرات.

وأشار إلى أن مصر التي نجحت بقيادتها في اعداد منصة عالمية لشباب العالم بمنتدى الشباب، تحقق الأن نجاح جديد في التكنولوجيا الحديث باستضافتها البريد العالمى العام القادم.

وأكد عضو اتحاد المصريين بالخارج،أن مجال الرقمنة وتكنولوجيا الاتصالات سيحقق كل عناصر النجاح التى تريدها الدولة المصرية في مجال محاربة الفساد وسرعة انجاز الخدمات للمواطنين والمستثمرين .