» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!

02 ديسمبر 2019 - 04:12 م

صدر لى حكم بتعيينى كمأذون شرعى لناحية طلخا ثانٍ محافظة الدقهلية فى 26/6/2011 بعد أن استبعدت المحكمة المرشح الخصم وهو خالد أحمد عبدالحليم بعد ورود تحريات تفيد بأنه مقيم ببلده "الطويلة" مركز طلخا، هو وأسرته.



وبعد إرسال القرار لوزارة العدل، فوجئت إدارة المأذونين بأن الوزارة تقوم بتعيينه هو وتؤكد أنه مقيم بمدينة طلخا وليس أنا وهذا من قبيل تلاعب الموظفين الإداريين، وقيل إن الوزارة قامت بنفسها بعمل التحريات ولا حول ولا قوة إلا بالله وقدمت تظلمًا ولكن للأسف يبدو أنه عرض على الموظفين الذين تلاعبوا بأوراق القضية قبل المستشارين المختصين، ما جعله كأن لم يكن.



واقترح علىّ الموظفون أن أقوم برفع دعوى فى القضاء الإدارى، وأتساءل: هل لا بد للمواطن أن يأخذ حقه بعد الانتظار على أبواب المحاكم والقضايا وبعد مرور السنين؟ متى تتوقف الواسطة وينتهى الفساد الإدارى ويعرف الموظفون أنهم يتلاعبون بمصائر الناس؟

مقدمه:

محمد عبدالمنعم درويش

طلخا ثان ـ محافظة الدقهلية