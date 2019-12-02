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التفاصيل الكاملة لفسخ «النقاز» تعاقده مع الزمالك

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المصريون

الزمالك

النقاز

كشف أنيس بن ميم، المحامي الخاص باللاعب حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل فسخ تعاقد موكله مع النادي الأبيض.

وقال «بن ميم»، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: «لوائح الفيفا تعطي الحق لأي لاعب في حال عدم حصوله على راتبه لمدة شهرين، أن يوجه خطابا رسميا لناديه يلزمه بسداد مستحقاته لمدة 15 يومًا وهو ما حدث مع موكلي».

وأضاف: "في حال عدم سداد النادي المستحقات خلال تلك المهلة، يحق له فسخ تعاقده، ويصبح لاعبا حرا".

وأوضح: "حمدي النقاز، لم يحصل على راتبه لمدة 4 أشهر، وأرسلنا خطابًا رسميًا لنادي الزمالك يوم 12 نوفمبر الماضي، نطالبه بسداد مستحقات اللاعب، وانتهت المهلة القانونية للرد علينا يوم 27 من الشهر ذاته".

وتابع: "لم نتلق أي رد من جانب نادي الزمالك، خلال تلك المدة، واللاعب رفض إحداث أزمة خلال تلك الفريق، قد تؤثر بالسلب على الفريق، وحرص على مواصلة التدريبات".

وقال :"أبلغنا نادي الزمالك خلال الساعات الماضية بفسخ العقد، وقدمنا شكوى للفيفا للمطالبة بالمستحقات المتأخرة".

وأضاف: "اللاعب متواجد حاليًا في القاهرة بعدما وصل من الكونغو مع بعثة الفريق الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسوف ينهي بعض التزاماته في القاهرة ثم يسافر إلى تونس".

وقال: "الزمالك لا يستطيع التحقيق مع اللاعب لأنه ليس على ذمته، واللاعب حاليًا حر بدون نادي، ويحق له الانتقال إلى أي فريق في يناير المقبل".

وأضاف أن "النقاز حتى الآن لم يتلق أي عروض، في الفترة الحالية سواء من أندية الدوري المصري أو الخارجية".

واختتم المحامي تصريحاته بالقول: "أغلقنا باب العودة للزمالك، لأن مسؤولي الأبيض، لو كان لديهم نية في حل الأزمة، لكانوا فعلوا ذلك في الفترة الماضية".


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