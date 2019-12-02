مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

02 ديسمبر 2019 - 05:41 م

كشف أمجد عبد الغفار، ممثل مصر في محكمة العدل الدولية، عن الأسباب التي دفعت القاهرة إلى قطع العلاقات مع الدوحة.

وقال "عبد الغفار": "إن القرار جاء بسبب تبني موقف معاد تجاه مصر"، مشيرًا كذلك إلى "دعم قطر للمنظمات الإرهابية وعلى رأسها الإخوان، حيث وفرت لهم "ملاذًا آمنًا".

وتابع أن الدوحة "تروج لعقيدة القاعدة وتنظيم داعش، وتدعم العمليات الإرهابية في سيناء".

كما لفت في حديثه إلى "تدخل قطر في الشأن المصري"، مشددًا على أن "القاهرة رفضت هذا الكلام مرارًا وتكرارًا".

وأكد ان هذه الطريقة "تهدد الأمن القومي العربي"، مشددًا على "أنه على الرغم من إرادة مصر على الحفاظ على علاقات ودية وخاصة مع الدول العربية الأخرى إلا أن سلوك دولة قطر قد ترك مصر دون خيار، إلى أن تقوم باتخاذ تدابير متعلقة بتحليق الطيران منذ 2017، وهذا القرار جاء نتيجة التدخل القطري في الشؤون الداخلية المصرية ودعمها للمجموعات الإرهابية بغرض زعزعة الاستقرار وقتل أبنائها".

وأكمل: "لم تسلم أية دولة من السلوك القطري، وفى 2013 ثار ملايين المصريين ضد حكومة الإخوان المسلمين، وخلال فترة الاضطرابات أصبحت قناة مباشر مصر صوت التشدد وأداة لتأجيج الكراهية والعنف".