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بعد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يطالب بهذا الأمر

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انتحار

شيخ الأزهر

الصحة النفسية

الطيب

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أهمية الصحة النفسية، مصرحًا بأنها " ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات".

جاء هذا أثناء استقباله بمشيخة الأزهر، الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي.

وذكر "الطيب" أن "الصحة النفسية أولوية إنسانية وإنمائية عالمية، ينبغي أن توضع في أولوية كل الحكومات والبلدان، لأن خطورة هذا المرض تهدد ملايين الأشخاص حول العالم"

وتابع: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى الحفاظ على الإنسان واستغلاله في الإنتاج والعمل والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا فضيلته أهمية الاعتناء بخدمات الصحة النفسية والإنفاق عليها من ميزانيات الصحة، للتخفيف والحد من خطورة هذه الأمراض، مع توعية وتثقيف المجتمع بأهمية إزالة وصمة هذا المرض الذي يهدد المجتمعات".

يشار إلى أن الأيام الماضية كانت قد شهدت وقوع عدد من حالات الانتحار، كما وأحدث مقطع فيديو لواقعة انتحار أحد الشباب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة يوم أمس ضجة على مواقع التواصل.

وكان شاب آخر قد أقدم على الانتحار يوم أمس، حيث لقي مصرعه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أرض المعارض.

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