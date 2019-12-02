رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

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محمد فضل- متابعات

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رسالة

أمير الكويت

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية عاجلة، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة أخيه الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، الذي وافته المنية اليوم

ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة على الفقيد عصر غد الثلاثاء من الحرم المكي.

وفي نفس السياق، بعث أمير الكويت ببرقية تعزية إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع داخل احدى المزارع بمدينة الكرامة غور الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية والذي أسفر عن وفاة أفراد من الجالية الباكستانية وإصابة آخرين.

كما بعث الأمير ببرقية تعزية إلى رئيس جمهورية باكستان الاسلامية عارف علوي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حريق البيت الذي اندلع داخل احدى المزارع بمدينة الكرامة غور الاردن في المملكة الاردنية الهاشمية.


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