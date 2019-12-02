» الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

02 ديسمبر 2019 - 05:56 م

كشفت الكويت، عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن طي الخلاف بين دول الخليج.

جاء هذا على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته بحفل سفارة رومانيا لدى البلاد بعيدها الوطني، موضحًا أن هذه الإشارات تتمثل في أولًا بطولة الخليج، وثانيًا تحديد موعد للقمة والاجتماع الوزاري في 9 ديسمبر الحالي، مؤكدًا أنها "مؤشرات إيجابية لطي الخلاف بين الأشقاء".

وكشف عن أمنياته بأن يكون التمثيل في القمة الخليجية على أعلى مستوى لتكون قمة الرياض طريقا لعودة القمم الخليجية كما كانت.

وأكد أن بلاده "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون في ظل مشاركة من الدول الخليجية الست".

وتشهد العاصمة السعودية الرياض، يوم 10 ديسمبر 2019، قمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع الدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.