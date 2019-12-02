  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:50 م
بحث متقدم
السعودية وعمان

بث مباشر.. مباراة السعودية وعمان

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

الجار لله

الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

جوهرة وزوجها

مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة عن الفيديوهات الإباحية

نورا محمد

شاهد.. نجاة فنانة شهيرة من الموت بأعجوبة بسبب«المكياج»

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

أمير الكويت والملك سلمان

رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

بن زايد

شاهد.. لفتة إنسانية لـ"بن زايد" تثير إعجاب السوشيال ميديا

الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج

عرب وعالم

الجار لله
الجار لله

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

إسرائيل تزعم: اتفاقية سلام مع دول الخليج قريبًا

#

نتائج قرعة كأس الخليج العربي الـ24

#

أمير الكويت: الخلاف بين أشقائنا الخليجيين لم يعد مقبولا

#

أمريكا تطلب دعمًا عسكريًا فى الخليج

الكويت

الخليج

القمة الخليجية

أخبار الكويت

الأزمة الخليجية

كشفت الكويت، عن وجود مؤشرات إيجابية بشأن طي الخلاف بين دول الخليج.

جاء هذا على لسان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته بحفل سفارة رومانيا لدى البلاد بعيدها الوطني، موضحًا أن هذه الإشارات تتمثل في أولًا بطولة الخليج، وثانيًا تحديد موعد للقمة والاجتماع الوزاري في 9 ديسمبر الحالي، مؤكدًا أنها "مؤشرات إيجابية لطي الخلاف بين الأشقاء".

وكشف عن أمنياته بأن يكون التمثيل في القمة الخليجية على أعلى مستوى لتكون قمة الرياض طريقا لعودة القمم الخليجية كما كانت.

وأكد أن بلاده "تنظر للقمة الخليجية المرتقبة بكثير من التفاؤل والأمل في أن تحقق ما يتطلع إليه أبناء الخليج من أمن واستقرار وتطور في مسيرة مجلس التعاون في ظل مشاركة من الدول الخليجية الست".

وتشهد العاصمة السعودية الرياض، يوم 10 ديسمبر 2019، قمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع الدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف بكأس مصر
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!
» دجلة يحجز مقعدًا في دور الـ16 بكأس مصر
» الكويت تتحدث عن طي الخلاف بين دول الخليج
» «تذكرتي» يعلن موعد فتح حجز تذاكر مباراة الأهلي والهلال السوداني
» التفاصيل الكاملة لفسخ «النقاز» تعاقده مع الزمالك
» محامي لينا الفيشاوي يكشف مفاجأة مدوية عن عودتها لمصر
» أول ظهور لـ جوهرة بعد حادثة الفيديوهات
» برلماني يفسر سبب تخفيض أسعار 4 سلع تموينية
» وفاة لاعب شهير بالسودان
» "ما هذا الكفر"..إليسا تفتح النار على هؤلاء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس