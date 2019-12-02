مدير أعمال جوهرة يفجر مفاجأة عن الفيديوهات الإباحية

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محمد فضل- متابعات

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راقصة

فيديوهات إباحية

جوهرة

مدير أعمال

خرج باسم عبد المنعم مدير أعمال الراقصة الروسية العاملة بمصر«جوهرة»، عن صمته بشأن تسريب فيديوهات إباحية لها مع شاب يدعى خالد أحمد والذي زعم أنها زوجته، مفجرًا مفاجئة بشأن الفيديوهات المخلة.

وأوضح مدير أعمال «جوهرة»، أن الفيديوهات كانت على تليفون شخص وهذه حياته الشخصية ولكنه تم سرقة هذه الفيديوهات ونشرها، مبديًا تعجبه من كمية الرسائل والمكالمات التي تصله للتعليق على الأمر.

وكتب عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "هو أنا مطلوب مني أتناقش فى واقعة سرقه موبايل من شخص وكان عليه فيديوهات من حياته الشخصية؟!.. يا جماعة أنا كمية المكالمات و"الواتساب" وصلتني لمرحلة إني مش عارف أشوف شغلي بشكل عام، ده شئ ليس من اختصاص وكيل الأعمال للناقش فيه".

واضاف: "أما بالنسبة لأن الحجات اللي بتتبعتلى بقت على موبايلي أكتر من ملفاتي الشخصية، ودا شئ غير مسموح بيه دينيًا ولا أخلاقيًا.. فبعد إذنكم اللي بياخد من وقته علشان يضيع وقتي أنا بمكالمة سلبية أو بيبعت على الواتساب.. ممكن يستثمر دا فى إنه يعمل شئ إيجابى لنفسه أو لحياته أحسن.. ربنا يهدي الجميع".


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