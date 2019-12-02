«إعلام القاهرة» تُنظم مؤتمرًا حول تطوير الدراسات الإعلامية

02 ديسمبر 2019 - 06:29 م

تُنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، المؤتمر الثالث، بعنوان «تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف»، في قاعة المؤتمرات بالكلية، بحضور ورعاية وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن فعاليات المؤتمر تبدأ في الساعة التاسعة صباحا، وذلك بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد لطيف، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي.

وأضافت هويدا، أن المؤتمر يتضمن 3 جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات «تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية»، و«أفق تطوير برامج الدراسات العُليا»، و«البحث العلمي في مجالات الإعلام»، كما تتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.

وأشارت هويدا، إلى أن المداخلات تشمل موضوعات كثيرة، أبرزها «تطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030».