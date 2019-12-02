  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:24 م
بحث متقدم
أحمد موسى

أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

مرتضى منصور

بالصور.. مرتضى منصور يغلق بوابات النادي على اللاعبين

مدبولي

«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

الملك سلمان

الملك سلمان يخص 176 سعوديًا بأمر ملكي عاجل

هيثم الحريري

«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

ميتشو

رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات

عرب وعالم

أمير قطر
أمير قطر

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ"هنيدي" بعد خروجه من غرفة العمليات

#

أول تعليق لـ حسن حسني على شائعة وفاته

#

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

#

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

الامارات

أمير قطر

شقيق

خليجي 24

علق خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، على فوز منتخب بلاده على المنتخب الإماراتي، وتأهله للدور قبل النهائي في بطولة خليجي 24.

وكتب شقيق أمير قطر عبر حسابه على "تويتر" :« هذي عوايدها قطر.. ألف مليون مبروك لرجال الأدعم اللي فازوا بفضل الله وفضل جماهيره الوفية».

وصعد المنتخب القطري إلى الدور قبل النهائي في النسخة الرابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 24) المقامة حاليا في قطر، بعدما حقق انتصارا على نظيره الإماراتي 4 / 2 اليوم الاثنين على ملعب استاد خليفة الدولي، في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.

ويدين المنتخب القطري بفضل كبير في الفوز للنجم أكرم عفيف الذي سجل ثنائية في مباراة اليوم ليكون بمثابة أفضل احتفال بتتويجه قبل ساعات قليلة بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2019، وذلك في حفل جوائز الاتحاد الآسيوي الذي أقيم في هونج كونج، وقد تسلم الجائزة نيابة عنه، تشافي هيرنانديز المدير الفني للسد القطري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية للإعلان عن أفضل لاعب بالعالم 2019
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة؟
» السعودية تتأهل لمواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي 24»
» تعرف على أسعار الدولار اليوم الاثنين
» فنانة شهيرة:«بغسل رجل جوزي بالمايه والملح»
» أمير مرتضى يفجر مفاجأة عن اسم مدرب الزمالك الجديد
» بعد البرج والمترو.. حالة انتحار جديدة بأسيوط
» أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات
» رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس