«الحريري» يكشف أسباب الخلاف بين المعارضة والحكومة

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الحكومة

الحريرى

هيثم الحريري

عمرو أديب

انتقد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن أولوياتها غير صحيحة.

جاء هذا أثناء استضافته ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال إن هذه الحكومة لن تحقق أي نتيجة، نظرًا لأن السياسات واحدة، مشيرًا إلى أن تغيير حكومتين مرتَين لم يحدث أثرًا.

وتابع عضو تكتل "25- 30" بمجلس النواب، أن الحكومة تطبق نفس السياسات ونفس البرنامج، لافتًا إلى أن الاهتمام منصب بمجال واحد، وهو الاتجاه إلى الاستثمار العقاري وتطوير الطرق.

وأضاف أنه وفي وقت واحد يتم بناء 20 مدينة جديدة، لافتًا إلى أن هذا رقم كبير، حيث أوضح أنه "من الممكن إنشاؤها على 10 سنوات، لكن إذا حدث توازٍ في تقديم المشروعات من الدولة لخدمة المجتمع سيكون أفضل".

وشدد على أن "حكومة مصطفى مدبولي أولوياتها غير صحيحة"، مشيرًا إلى أن "التكتل مختلف مع الحكومة وَفق الأولويات، ونتمنى تغيير ترتيب الأولويات".


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