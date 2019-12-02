رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك

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الزمالك

ميتشو

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من تدريب الفريق بعد الخسارة بثلاثية أمام مازيمبي، السبت الماضي، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يقود عصام مرعي المدرب المساعد في جهاز «ميتشو» الفريق الأبيض أمام الشرقية يوم الأربعاء المقبل في دور الـ32 ببكولة كأس مصر. 

وقاد «ميتشو» الزمالك في 13 مباراة في كافة البطولات، انتصر في 8 وتعادل مرة وخسر في 4 مرات، كما توج مع الزمالك بلقب كأس مصر بعد الانتصار على بيراميدز بنتيجة 3/0، وخسر كأس السوبر أمام الأهلي.

يذكر أن الصربي ميتشو حضر إلى مقر نادي الزمالك، عصر اليوم،  للاجتماع مع مجلس الإدارة من أجل مناقشة نتائج وأخطاء الفترة الماضية وبناءً عليه تم إقالته من منصبه.


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