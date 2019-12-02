«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

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البرلمان

هيثم الحريري

عمرو أديب

إحراج

مدينة الإنتاج

حل النائب البرلماني هيثم الحريري أحد مؤسسي ائتلاف 25-30 المعارض، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب أمس الأحد، في برنامجه الحكاية الذي يعرض على قناة "إم بي سي مصر".

وتحدث "الحريري" عن المعوقات التي تواجه الائتلاف داخل البرلمان، وعدم أخذ حقه في الحديث والتضييق عليه من جانب "الأغلبية"، مشيرًا إلى أن أداء الحكومة لا يرقى إلى متطلبات الشعب.

وأضاف "الحريري" أن من بين أعضاء "الأغلبية" الذين منحوا الثقة للحكومة، عادوا وعارضوها على أدائها وتقمصوا الدور الذي كنا نطالب به.

وخلال اللقاء طرح عليه "أديب" عدة أسئلة، منها سبب استمراره في المجلس وعدم تقديم استقالته، على الرغم من الشكاوي من القول بانه ليس هناك أمل، فرد عليه "الحريري"، قائلًا :« احنا اللى بنصنع الأمل ونبيعه للناس.. فيه فرق أنك تقول فيه أخطاء ومفيش أمل».

وتابع :« هناك معتقلين داخل السجون فيهم أبرياء كما أن هناك مشاكل يمكن حلها بسهولة لكن تقصير الحكومة هو السبب في عدم حلها»، وأكمل :« مش معنى كده إنى انسحب بالعكس واجبك تجاه بلدك والناس اللى انتخبتك تقول الصح فين والخطأ فين وكلنا نمر بلحظات نشوف إن الدنيا ظلمه لو فى اللحظة دي انسحبت من المشهد هتخسر فرصة في الحياة».

وتابع موجهًا كلامه لـ«أديب» :« كنت في وقت بتقول إن المدينة محاصرة وكنت بتنط من على السور أيه اللى يخليك تعمل كده؟.. عشان عندك أمل صح؟.. واحنا بنقول للناس فيه أمل في البلد بس عايزين الحكومنة تساعدنا».

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