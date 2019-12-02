«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

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محمد فضل- متابعات

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رئيس الوزراء

الانتحار

مصطفى مدبولى

بيان عاجل

أقدم ثلاث شباب في عمر الزهور على الانتحار خلال اليومين الماضيين فقط، بسبب مشاكل نفسية، وهو ما أدى إلى تحرك النائب طلعت خليل، وتقديم بيان عاجل لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن جهود الحكومة للحد من هذه الظاهرة التي انتشرت بين الشباب المصري.

وقال النائب «خليل» في بيان مقدم لرئيس مجلس الوزراء، إن "المتتبع لأحداث الشارع المصري يلحظ تنامي ظاهرة الانتحار بين الشباب، فقد فاضت الدموع على طالب الهندسة الذي ألقى بنفسه من فوق برج القاهرة، وسبقه حالات للانتحار تحت عجلات مترو الأنفاق أو غرقا في النيل، أو الانتحار بحبل يعلق في سقف حجرة".

وتابع: "تعددت الأسباب والانتحار واحد، ولكن الذي يبعث الفزع ويطالبنا بدق ناقوس الخطر هو تنامي هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة".

وتساءل النائب عن "خطة الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة المخيفة سواء من نواحيها النفسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، وعن دور مركز الدراسات الاجتماعية والجنائية لرصد هذه الظاهرة ووضع الآليات المناسبة لمواجهتها".


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