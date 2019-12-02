كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

02 ديسمبر 2019 - 08:32 م

شهد مؤتمر تكنولوجيا النقل Cairo ICT، ممازحة بين الفريق كامل الوزير وزير النقل، والإعلامي أسامة كمال.

البداية كانت مع توجيه سؤال من "كمال" لوزير النقل، حول تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث قال: "مش هتدرب المنتخب؟"، ليرد عليه الوزير ضاحكا: "أنا جاهز، بس مش هيستحملوني"، متابعا: "لو مسكت المنتخب، أول حاجة هعملها، هطلعهم جبل الجلالة".

وجاءت الواقعة استنادًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بأن يتولى تدريب منتخب مصر اللواء كامل الوزير، كون المنتخب يحتاج للحزم لتحقيق نتائج إيجابية بعد تراجع مستواه مؤخرًا.