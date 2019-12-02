  • الإثنين 02 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:23 م
بحث متقدم
أحمد موسى

أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

مرتضى منصور

بالصور.. مرتضى منصور يغلق بوابات النادي على اللاعبين

مدبولي

«بيان عاجل» لرئيس الوزراء عن تزايد حالات الانتحار

الملك سلمان

الملك سلمان يخص 176 سعوديًا بأمر ملكي عاجل

هيثم الحريري

«الحريري» يحرج«أديب»:«ليه كنت بتنط من على السور؟»

ميتشو

رسميًا.. «مرتضى» يطيح بـ«ميتشو» من تدريب الزمالك

شيخ الأزهر

بعد تزايد حالات الانتحار.. شيخ الأزهر يلتقي مستشار الرئيس

سد النهضة

مصر تستورد 34 مليار متر مكعب من المياه لسد العجز

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

بسبب المنشطات..«الجيم» فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

ارشيفية

مصر تكشف سبب قطع العلاقات مع قطر

مازحًا..

كامل الوزير:«جاهز لتدريب المنتخب بس مش هيستحملوني»

آخر الأخبار

الوزير
الوزير

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

وزير النقل: اطمنوا يا مصريين "كامل الوزير" بيشتغل

#

كامل الوزير للمصريين: "متخافوش مصر قادمة"

#

وزير الإسكان: "أنا مش هعّزل من القاهرة أنا هفك الاشتباك بس"

#

تعليق مفاجيء من "حسن شحاتة" على تدريبه للمنتخب

النقل

أسامة كمال

منتخب مصر

كامل الوزير

 شهد مؤتمر تكنولوجيا النقل Cairo ICT، ممازحة بين الفريق كامل الوزير وزير النقل، والإعلامي أسامة كمال.

البداية كانت مع  توجيه سؤال من "كمال" لوزير النقل، حول تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث قال: "مش هتدرب المنتخب؟"، ليرد عليه الوزير ضاحكا: "أنا جاهز، بس مش هيستحملوني"، متابعا: "لو مسكت المنتخب، أول حاجة هعملها، هطلعهم جبل الجلالة".

وجاءت الواقعة استنادًا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بأن يتولى تدريب منتخب مصر اللواء كامل الوزير، كون المنتخب يحتاج للحزم لتحقيق نتائج إيجابية بعد تراجع مستواه مؤخرًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

دولة الشركات..(طلعت حرب) في إسرائيل

د. هشام الحمامي

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. حفل الكرة الذهبية للإعلان عن أفضل لاعب بالعالم 2019
» تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين
» حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة؟
» السعودية تتأهل لمواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي 24»
» تعرف على أسعار الدولار اليوم الاثنين
» فنانة شهيرة:«بغسل رجل جوزي بالمايه والملح»
» أمير مرتضى يفجر مفاجأة عن اسم مدرب الزمالك الجديد
» بعد البرج والمترو.. حالة انتحار جديدة بأسيوط
» أول تعليق لشقيق أمير قطر بعد الفوز على الإمارات
» رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان
» تلاعب الموظفين أبعدنى عن التعيين كمأذون شرعى بطلخا!

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:14 ص

  • فجر

    05:13

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس