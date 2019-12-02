بالصور.. مرتضى منصور يغلق بوابات النادي على اللاعبين

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مرتضى منصور
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محمد فضل- متابعات

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مرتضى منصور

النادي

خناقة

تحول اجتماع النائب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بلاعبي الفريق داخل مكتبه، إلى خناقة وتبادل اتهامات ومشاداة عنيفة بينه وبين اللاعبين الذين أصروا على الحصول على مستحقاتهم المتأخرة منذ 4 شهور.

وتداول إعلاميون ونقاد رياضيين، أنباء عن تفاقم الأزمة بين الطرفين، ما دعى رئيس النادي إلى استدعاء الأمن  من أجل إنهاء الأمر، بعد تطاول بعض اللاعبين بالصوت المرتفع، رافضا جميع الاتهامات التي توجهت لهم خلال الفترة الماضية بالتمرد، ومطالبين بالحصول على المستحقات المتأخرة أولا قبل مطالبتهم ببذل الجهد.

وبالتزامن مع تفاقم الأزمة، تم إغلاق بوابات النادي، من رئيس النادي للأمن حتى لا يخرج أى لاعب.

ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق، عقب الخسارة الأخيرة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثية نظيفة، فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر إقالة الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض من منصبه، بسبب سوء النتائج الفريق خلال الفترة الماضية.




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